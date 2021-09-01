Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

МОСКВА, 1 сентября./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после ремонта здание школы "Дмитровский" и поздравил школьников с 1 сентября.

"В Москве сегодня пошли в школу и дошкольные учреждения 1,5 млн москвичей, и еще около 800 тыс. пошли в колледжи, университеты. Это такая "огромная страна". Помимо учащихся, их обслуживают и учат сотни тысяч работников образования. Все это пришло в движение сегодня. Поздравляю с Днем знаний, желаю вам успехов", - сказал мэр.

Он отметил, что половина столичных школьников уже учится в предпрофильных классах, что поможет им в дальнейшем определиться с профессией. По словам мэра, Москва хорошо подготовилась к празднику: построены и отремонтированы школы, создан ряд стадионов, около 400 площадок обустроены в школьных и дошкольных учреждениях.

"Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств, многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор был привлекательным не только для школьников", - подчеркнул Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в школе "Дмитровский" обучаются около 3 тыс. детей, в том числе более 1 тыс. дошкольников и свыше 1,5 тыс. школьников. Работают 280 сотрудников, среди них 100 учителей и 98 воспитателей.

Об обучении

Учащиеся старших классов могут выбрать обучение по гуманитарному, естественнонаучному, социально-экономическому и технологическому профилям. С 1 сентября 2019 года школа "Дмитровский" перешла на систему предпрофессиональных классов и принимает участие в реализации образовательных проектов "Инженерный класс", "Медицинский класс" и "Кадетский класс". С 8 класса школьники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в предпрофессиональных 10-11 классах.

Летом в школе были выполнены работы по текущему ремонту здания. В ходе работ были отремонтированы фасад и кровля, установлены системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарная автоматика и средства пожаротушения. В школе для старшеклассников оборудованы IT-полигон, коворкинг-зоны, трансформируемые аудитории, робоклассы, лабораторно-исследовательские комплексы. На школьном дворе обустроено большое спортивное ядро: многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием и тренажерный комплекс.

Также в пресс-службе отмечают, что в 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов, в которую вошли 233 территории детских садов и 173 школьные территории. Всего - более 400 школ и детских садов.

На школьных дворах было создано качественное пространство для отдыха и занятий спортом - установлены детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, проведено озеленение территории. На школьных стадионах были приведены в порядок футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.

В ходе благоустройства было создано 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов.

По окончании благоустройства школьные дворы будут открыты для отдыха и занятий спортом местных жителей во внеурочное время.