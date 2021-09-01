Приемная кампания в этом году в МГИМО стала рекордной

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средний балл за вступительные испытания поступивших в МГИМО в этом году побил все предыдущие рекорды. Об этом сообщил в среду ректор вуза Анатолий Торкунов, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом университета.

"Те, кто пришли в наши стены - это особая молодежь, имею в виду, очень хорошо подготовленная молодежь, - сказал он. - С гордостью могу доложить, что в этом году приемная кампания побила все предыдущие рекорды: средний балл поступивших на бюджет составил 96,7, а на договор 86,8 балла".

Он добавил, что 58 поступивших в МГИМО являются золотыми медалистами, причем поступивших на бюджет эта доля составляет 80%, а 28% нового набора имеет 100-балльные результаты как минимум по одному из предметов вступительных испытаний по итогам ЕГЭ.

"Очень хочется верить, что все, кто пришел к нам в университет в этом году, это ребята, которые станут достойными студентами. Еще в 16 веке Фрэнсис Бэкон говорил, что знание - сила, так вот сегодня знание - это самая главная сила, которая требует постоянного обновления. Все новые и новые знания будут востребованы, хочу пообещать, что мы будем вас ими обеспечивать, привлекая специалистов, ученых, чтобы вы были на острие инноваций", - cказал Торкунов.