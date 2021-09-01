Мишустин рассказал, что после работы ему хватает времени на хоккей и чтение

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в среду, что после работы иногда занимается спортом или читает книги, хотя в целом свободного времени при работе в правительстве остается не так много.

"Времени у нас не так много, работа правительства предполагает постоянное вовлечение. Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу", - сказал Мишустин, отвечая в ходе общения со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы на вопрос одной из учениц.

Он также отметил, что в школьные годы сам делал уроки. "С уроками [родители] не помогали, потому что я неплохо учился. Я быстро эти уроки пытался учить. Мы как-то успевали разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось, зато они помогали мне в жизни. В том числе, какой вуз выбрать, и просто у нас были отличные отношения в семье", - добавил глава кабмина.

По его мнению, в каждом конкретном случае в семье решают, нужна ли ребенку помощь с уроками. "Насчет помощи - не знаю. С одной стороны, надо помогать, особенно малышу, с другой стороны - самостоятельность, которую вы приобретаете, делая уроки, - это очень важное качество, оно потом пригодится для учебы в вузе", - резюмировал премьер-министр.