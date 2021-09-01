{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Проценко считает, что в конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса

В конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса - Проценко.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
День знаний
Мишустин уверен, что никакая цифровая платформа не заменит учителя
Премьер-министр РФ отметил, что "человек - лучший мотиватор"
Читать полностью