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Пандемия COVID-19

Проценко на марафоне "Новое знание" заявил, что коронавирус не был создан искусственно

Говорить о победе над пандемией, по словам главврача больницы №40 в Коммунарке, пока рано

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коронавирус имеет естественное происхождение, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в рамках марафона "Новое знание".

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"Мое персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями", - сказал он в среду.

Говорить о победе над пандемией, по его словам, пока рано. Человечество просто научится жить с коронавирусом так же, как оно научилось жить с гриппом и корью, полагает специалист.

Дискуссии о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, идут давно: некоторые утверждают, что распространение новой инфекции началось из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. В прошлую пятницу была опубликована рассекреченная версия доклада американской разведки, в которой указывается, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия, однако так и не приводится окончательная оценка его происхождения. Пекин выразил Вашингтону протест в связи с подготовкой этого документа.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
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