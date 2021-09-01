Проценко на марафоне "Новое знание" заявил, что коронавирус не был создан искусственно

"Мое персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями", - сказал он в среду.

Говорить о победе над пандемией, по его словам, пока рано. Человечество просто научится жить с коронавирусом так же, как оно научилось жить с гриппом и корью, полагает специалист.

Дискуссии о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, идут давно: некоторые утверждают, что распространение новой инфекции началось из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. В прошлую пятницу была опубликована рассекреченная версия доклада американской разведки, в которой указывается, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия, однако так и не приводится окончательная оценка его происхождения. Пекин выразил Вашингтону протест в связи с подготовкой этого документа.