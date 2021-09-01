Лавров рассказал, что любит слушать бардовские песни в машине

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, рассказал, что предпочитает слушать песни бардов в автомобиле и в компании.

На вопрос одного из студентов МГИМО о любимой песне глава МИД России отметил, что не может выделить какую-то одну композицию, но предпочитает творчество бардов.

"Много таких песен, мы с вами разносторонние личности. Я сейчас не хочу приводить никаких песен, потому что это очень длинный список, я не хочу никого обидеть, - ответил Лавров. - Прежде всего это бардовские песни, так что я ими наслаждаюсь как только есть какая-то возможность, в машине, например, или в компании".