Путин: обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Содержание онлайн-пространства имеет важнейшее значение для благополучия детей, и усилий только лишь государства здесь уже не достаточно, заявил президент России Владимир Путин в среду на церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

"Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность", - сказал он.

Также президент считает важным, чтобы "онлайн-пространство было наполнено позитивным, просветительским материалом". "Конечно, эти материалы должны быть прежде всего полезными и интересными, - добавил он. - Здесь нужно действовать только сообща, привлекать к созданию креативных решений ведущие образовательные центры и просветительские платформы, сообщества педагогов, родителей, молодые творческие команды, учитывать опыт уполномоченных по правам ребенка, ресурсы волонтерских и молодежных объединений".

Путин поблагодарил компании - участницы альянса за ответственный подход в этой сфере.

"Цифровые технологии широко и прочно вошли в нашу жизнь, а для детей стали ее естественной, неотъемлемой частью. Такое впечатление, что наши дети уже сейчас рождаются с навыками управления электронными устройствами, так быстро и уверенно их осваивают, с самого раннего, дошкольного возраста имеют доступ к интернету. Все это влияет на их познание мира, на учебу в школе, общение со сверстниками", - заметил глава государства.

При этом, по его словам, то, чему дети посвящают свой отдых, как проводят досуг, подчас недостает внимания.

Путин рассчитывает на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе в РФ по защите детей в интернет-среде. "Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских", - сказал он.