Мишустин задал учащимся физтеха задачу, которую те не смогли решить

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер министр России Михаил Мишустин, который в День знаний приехал в Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, зашел к одиннадцатиклассникам на урок математики и задал лицеистам физтеховскую задачу.

Мишустин вошел в класс с букетом цветов, который вручил учителю математики Ольге Браславской. Учащиеся в это время решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов. "Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?" - заметил глава правительства.

"В современное время нужны специалисты на все руки, особенно в России", - объяснили ученики.

На классной доске Мишустин начертил задачу, в которой предложил учащимся провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов, и дал время на ее решение, пообещав зайти позднее. Школьники вместе с учителем начали искать варианты решения, говоря свои предположения, но так и не справились с ней.

Вернувшийся в класс Мишустин объяснил лицеистам решение и сам стер тряпкой написанное ранее на доске, чтобы подкрепить свои слова наглядно. Учащиеся внимательно слушали премьера, отвечая на его наводящие вопросы.

"Конечно, очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но, мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться. А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес", - напутствовал учащихся Мишустин и пожелал им удачи в учебе.