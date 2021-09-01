"Яндекс.Маркет" составил собирательный перечень типичных покупок к школе в 2021 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Типичный российский школьник в 2021 году пошел на учебу с темным рюкзаком, пеналом цвета хаки, тонкими тетрадями, черными карандашами, пластмассовой линейкой и шариковыми ручками, говорится в исследовании "Яндекс.Маркет", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Маркет" выяснил, каких цветов рюкзаки чаще всего заказывают к 1 сентября в этом году. Самым популярным цветом оказался черный - как и год назад. В топ-5 вошли серый, синий, розовый и фиолетовый", - указано в исследовании.

Школьные пеналы в новом учебном году у многих ребят будут оформлены в военной стилистике, показывает статистика заказов в этой категории. При этом годом ранее лидерами в ней были пеналы-тубусы. Тонкие 12-листовые тетради сохранили нишу лидера с прошлого года. По разлиновке самыми популярными оказались тетради в клетку.

"Изменения коснулись и самой важной для школьника вещи - дневника. К новому учебному году пользователи чаще всего покупают дневники с цветными обложками. А вот продажи таких товаров с белыми обложками упали в 2,5 раза относительно августа 2020 года. Среди цветных в топе продаж дневники с патриотическими обложками - с изображением Московского Кремля и флага России. Интересно, что дневники с футболистами на обложках в этом августе не так популярны, как в прошлом: годом раньше продаж таких товаров было в 70 раз больше", - выяснили специалисты "Яндекс.Маркет".

Среди ручек первое место по продажам перед 1 сентября заняли шариковые, второе - гелевые. Самый популярный цвет - синий. Стирающиеся ручки пользователи стали заказывать в 1,5 раза чаще, чем год назад, в то время как капиллярные ручки потеряли популярность. Среди линеек также сменился лидер - теперь школьники чаще пользуются пластиковыми линейками, а не деревянными, как в минувшем учебном году.

"У россиян вырос интерес к глобусам - вероятно, на это повлияло закрытие границ между странами и ограничения в путешествиях по миру. В августе 2021 пользователи в четыре раза чаще покупали глобусы, чем в этом же месяце в 2020 году", - заключили в "Яндекс.Маркете".