Путин поддержал на марафоне "Новое Знание" шефство педагогов вузов над кружками в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний поддержал предложение одной из участниц создать систему кураторства преподавателей из университетов над научными кружками в регионах. Глава государства пообещал попробовать реализовать эту инициативу. Встреча президента со школьниками прошла в рамках марафона "Новое Знание".

Школьница из Калуги рассказала, что в ее городе не очень активно развивается наука, и предложила создать систему шефства вузовских педагогов над научными кружками.

"Я говорил о том, что можно организовать учебный процесс с использованием современных технологий и привлекать лучших специалистов по тем или иным направлениям, никуда не выезжая и получая образование в колледже или высшем учебном заведении, - ответил глава государства. - Совершенно таким же образом можно организовать и реализацию этой идеи, которую вы сейчас сформулировали".

"Давайте попробуем это сделать. Я для себя это пометил. Не забудем это и попробуем реализовать", - сказал Путин.