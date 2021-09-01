{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурманских школьников в новом учебном году в меню ждут оленина и напитки из северных ягод

Бесплатное школьное питание в новом учебном году в Заполярье получат более 35 тыс. детей

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Рацион школьного питания в новом учебном году в Мурманской области расширился за счет оленины и напитков из северных ягод - брусники, черники и клюквы, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования и науки.

"В настоящее время в рацион обучающихся включена продукция из оленины в 14 муниципальных образованиях региона, в школы фактически поставлено более 7 тонн продукции из мяса оленя. Напитки из северных ягод (брусника, черника, клюква) введены в меню питания обучающихся в 13 муниципальных образованиях региона", - сказал собеседник агентства.

Бесплатное школьное питание в новом учебном году в Заполярье получат более 35 тыс. детей, это ученики первых - четвертых классов, которые будут обеспечены разовым питанием, также предусмотрено двухразовое горячее питание для льготных категорий жителей региона.

Теги
РоссияМурманская область
День знаний
Кузнецова предложила маркировать позитивный контент в интернете
Это позволит делать его более заметным и даст возможность детям "кликать на добро", отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Читать полностью