Синоптики рассказали, когда на юг России придет похолодание

ТАСС, 1 сентября. Пик непогоды на юге России прогнозируется в четверг, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Практически вся европейская часть России оказалась на сегодняшний день во власти достаточно активных атмосферных фронтов. Уже минувшей ночью сильные дожди отмечались в ряде регионов, в частности, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В ближайшие сутки погода на юге нашей страны ожидается очень сложной в связи с тем, что холодный воздух, который уже начинает свое наступление с северо-запада, в четверг к вечеру достигнет вершин Кавказа. Пик непогоды на юге России придется на четверг: понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями, грозами, местами сильными, со шквалистым ветром, в отдельных районах возможен град", - сказала она.

Такая ситуация будет ярко проявляться в Крыму, в низовьях Дона, на территории Краснодарского и Ставропольского краев, в Адыгее и ряде республик Северного Кавказа. В пятницу погода начнет успокаиваться, но усилится похолодание. В выходные дни в Южном и Северокавказском федеральных округах ливни и грозы прекратятся, при этом будет весьма прохладно.

"В частности, на берегах Дона температурный режим будет на 4-5 градусов ниже нормы. Что касается курортов, отрицательное отклонение температуры будет не столь существенно, но, тем не менее, жара заметно спадет. На территории Краснодарского края в конце рабочей недели можно рассчитывать на 17-22 градуса, в выходные на фоне улучшения погодных условий потеплеет до 20-25 градусов. Однако на 30-градусную жару рассчитывать уже не стоит", - добавила собеседница агентства.