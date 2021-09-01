Матвиенко заявила, что ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Убеждение людей сделать прививку является личной ответственностью властей, но о насильственной вакцинации речи не идет. Об этом сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу.

"Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может", - отметила спикер Совета Федерации на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона. Она добавила, что разъяснять и убеждать людей сделать прививку - это личная ответственность в том числе представителей местных властей.

По ее словам, Пензенская область является одним из регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, в регионе 58% населения старше 60 лет уже получили прививку.

В ходе рабочей поездки в Пензу Матвиенко также посетила торжественную линейку в лицее №14 Пензы, а также областной онкологический диспансер. Кроме того, спикер Совета Федерации планирует ознакомиться с линиями по производству оборонной продукции и электрооборудования на Пензенском арматурном заводе.