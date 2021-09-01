Мишустин рассказал, как ему не хватило полбалла для поступления в МГУ

ДОЛГОПРУДНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что после школы хотел учиться в Московском государственном университете (МГУ), но на вступительных экзаменах не добрал полбалла для поступления.

"Когда я выбирал вуз - я выбирал не этот вуз, в который поступил вначале [СТАНКИН]. Я хотел учиться в Московском государственном университете (МГУ), но туда я не поступил, мне не хватило полбалла. Хотя эти полбалла вроде бы должны были у меня быть, я закончил экономико-математическую школу при МГУ, хорошо закончил, на пятерки. Но так получилось, что я не поступил на экономический факультет, я не могу теперь объяснить, почему", - рассказал Мишустин в ходе общения со школьниками и выпускниками в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы.

Учеба в СТАНКИНе

Глава кабмина продолжил, что тогда "вместе с пятерками пошел" в Московский станкоинструментальный институт (ныне - Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"), куда поступил на вечернее отделение."Родители сказали: давай, начинай трудовую деятельность. Я пошел на военную кафедру в этот институт работать учебным мастером и, в том числе каменщиком на стройке", - отметил премьер.

На втором году обучения будущему руководителю правительства РФ, по его словам, предложили перевестись на дневное отделение."Я сначала не хотел, но потом очень увлекся специальностью, которая в будущем стала моей специальностью. Это САП - системы автоматизированного проектирования. Они как раз тогда только зарождались", - пояснил Мишустин. В итоге он заинтересовался и перевелся с досдачей всех экзаменов. "Я выбрал необычно вуз, но я никогда об этом не пожалел", - резюмировал Мишустин.

Базовые знания

В ходе встречи глава кабмина по памяти перечислил названия многих математических и технических дисциплин, которые изучал в вузе. "Базовое, серьезное, хорошее образование - оно остается навсегда. Это лучшее, что может быть у молодого человека", - сказал Мишустин. Он пожелал всем ребятам, кому только предстоит закончить школу, выбрать "то, что интересно".

В заключении премьер вспомнил про встречи физиков и лириков, которые проходили в институте в годы его обучения. "Мы когда встречались, самые веселые, угадай кто?" - обратился Мишустин к одному из участников встречи. "Физики", - предположил молодой человек. "Точно! - продолжил премьер. - Они, мне кажется, познавая столь сложные законы, по которым физические процессы происходят, очень радовались простому человеческому общению".