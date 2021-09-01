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Крупнейшие интернет-компании РФ объявили о создании Альянса по защите детей в Сети

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян сообщил, что Альянс разработает курс для детей, родителей и педагогов по цифровой грамотности
© AP Photo/Martin Meissner

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, подписав в присутствии президента РФ Владимира Путина соглашение о сотрудничестве и добровольные обязательства.

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"Создание альянса - крайне важная задача, которая должна обеспечить их [детей] безопасность в цифровой среде. Мы приложим все усилия для того, чтобы это было реализовано", - отметил гендиректор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров.

"Совместно с альянсом мы будем разрабатывать курс для детей, учителей, родителей по цифровой грамотности, чтобы дети лучше ориентировались в пространстве и могли сами принимать решения", - отметил управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян.

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