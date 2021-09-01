СМИ: приплывший на Хоккайдо россиянин подал заявление на получение статуса беженца

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, приплывший ранее на Хоккайдо с острова Кунашир, подал заявление на получение статуса беженца. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

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По его данным, на то время, пока заявление будет рассматриваться, он сможет находиться в Японии и не будет депортирован обратно в Россию.

Ранее в генеральном консульстве России в Саппоро сообщили, что японская сторона официально уведомила диппредставительство о задержании указанного россиянина за нелегальный въезд. Между тем газета "Хоккайдо" утверждала, что у россиянина не планировалось брать заявление на получение статуса беженца и предоставлять ему временное разрешение на пребывание в Японии, вследствие чего ожидалось, что в ближайшее время он будет депортирован в РФ. Что послужило причиной изменения позиции японских властей, на данный момент не сообщается.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ. Его зовут В. Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются предоставления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания.