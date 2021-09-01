Путин принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Компании - учредители российского Альянса по защите детей в цифровой среде на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) утвердили добровольные обязательства по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему. Церемония подписания прошла в среду в Москве, президент РФ Владимир Путин принял в ней участие в режиме видео-конференц-связи из Владивостока.

Среди подписантов - генеральный исполнительный директор "Мэйл.ру груп" Борис Добродеев, генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, гендиректор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, генеральный директор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, президент МТС Вячеслав Николаев, гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан и гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов. Также в церемонии участвуют уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения, владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков, берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Цель альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. В числе его приоритетов - формирование морально-нравственных ориентиров и ответственного поведения детей в сети, популяризация созидательного использования технологий, повышение цифровой грамотности, распространение знаний о медиагигиене, способах защиты прав и личной информации в интернет-пространстве среди детей, родителей и педагогов. Такой просветительский контент будет распространяться на младшую аудиторию через детские СМИ в форме информационных кампаний, образовательных программ и тренингов.

Альянс намерен уделять особое внимание проведению исследований и обзоров зарубежного опыта в вопросах защиты детей от интернет-угроз. Будут также представлены новые соответствующие программы и решения с доступными инструкциями по применению.