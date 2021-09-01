Число соотечественников, переехавших жить на Алтай, выросло вдвое

БАРНАУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Число соотечественников, переехавших жить в Алтайский край в 2021 году, выросло вдвое - до 1,2 тысячи по сравнению с прошлым годом. Интерес к региону вырос у соотечественников из Германии, Латвии и Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе управления по труду и занятости населения Алтайского края.

"Всего с начала года в Алтайский край переехали 1243 соотечественника. В прошлом году на 1 сентября у нас было 604 человека, то есть в два раза меньше. Такой интерес к региону мы связываем с большой информационной работой, которая была проведена в этом направлении. В частности, проводились презентации в Германии, и в этом году оттуда поступило уже около 30 заявлений. Кроме того, оказала влияние и ситуация с ослаблением ограничений, введенных в прошлом году в период пандемии. Дело в том, что временные группы МВД, которые принимают такие заявления от желающих, не работали, а те, кто получал свидетельства о переселении ранее, [из-за пандемии] не могли физические выехать из страны", - сказали в ведомстве.

В текущем году интерес к краю возрос у соотечественников из Германии, Латвии, а также с Украины. Прибывают также граждане Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

"Мы отмечали интерес из Украины в период с 2014-2016 годов, но тогда это было характерно для всех территорий страны. Потом был некоторый спад интереса оттуда, а сейчас вновь появился интерес. Переселенцам оказывается поддержка в рамках подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом", на реализацию которой в 2021 году выделено 6 млн рублей", - подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в числе мер социальной поддержки переселенцев - компенсация затрат по найму жилья, прохождению обязательного медицинского обследования для оформления разрешения на проживание в России, выплаты многодетным семьям и семьям с детьми до 1,5 года.

В пресс-службе регионального управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края ТАСС уточнили, что возросший интерес к переселению на Алтай связан также с экологическим состоянием региона, доступностью получения образования здесь и возможностью получить поддержку предпринимательских инициатив. При этом большая часть переселенцев, почти 80%, выбрали для проживания Барнаул. Более половины прибывших - соотечественники в возрасте до 35 лет, в числе которых востребованные в регионе медработники и педагоги. С 2010 года, когда на Алтае начала действовать программа переселения, в регион прибыли почти 17 тыс. человек.