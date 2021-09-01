Путин заявил, что до конца 2023 года в России создадут 256 тыс. мест в яслях

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал, что до конца 2023 года в России появится 256 тыс. новых мест в яслях.

"К концу 2023 года в России должно быть в общей сложности введено не менее 256 тыс. новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей", - сказал Путин в среду, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.

Президент заверил, что власти и дальше будут развивать социальную и образовательную инфраструктуру во всех регионах страны, а также последовательно добиваться того, чтобы родители, "где бы они ни жили, могли без очередей отдать своих детей в ясли или детский сад". Они будут работать и над тем, чтобы в российских школах было достаточно мест, причем без вторых и третьих смен.

"Уверен, что военно-строительный комплекс Минобороны будет и впредь вносить свой вклад в такую нужную стране работу", - подытожил президент, поблагодарив руководство Минобороны и строителей за добросовестный труд.

Качественное строительство в сложных условиях

Путин отметил, что 1 сентября в стране происходит много радостных и приятных событий, связанных с началом нового учебного года. "Одно из этих событий - это завершение строительства в Дагестане 37 новых социальных объектов, 36 из них были возведены военными строителями", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в регионе необходимо было учитывать сложные сейсмические условия, строить в труднодоступных и высокогорных районах. Он особо отметил, что проектировщики и строители обеспечили качественное выполнение работ, использовали новые технологические решения, соблюдая при этом все необходимые эпидемиологические требования.

"Особо отмечу, что новые школы, детсады, ясли оснащаются современным оборудованием и техникой, удобными и комфортными помещениями, игровыми и спортивными площадками для занятий и отдыха детей", - сказал Путин.

Он также сообщил, что Минобороны возводит в Дагестане еще 37 социальных объектов, из которых 27 будут сданы до конца текущего года. По мнению главы государства, все это даст серьезный импульс социальному развитию Дагестана и создадут более комфортные условия для воспитания и обучения детей. Путин также сделал акцент на том, что создание новой современной социальной инфраструктуры в Дагестане и других регионах России - это проект государственного масштаба.