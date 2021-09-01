Школьник поправил Путина на открытом уроке во время разговора о истории

ТАСС, 1 сентября. Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Глава государства обсуждал идею о размещении qr-кодов в учебниках истории, при сканировании которых "можно было "встретиться" с героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе" и в этом контексте привел для примера Петра Первого.

"Что Петр Первый с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой... Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра Первого и Карла XII состоялась под Полтавой - извините, не фига себе, что они все делали под этой Полтавой?" - сказал глава государства. По его словам, "это все имеет значение, это позволит использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее".

"Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", - поправил президента Толстых и коротко перечислил основные вехи той войны.

"Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку", - поблагодарил Путин.

"Первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже в конце концов под Полтавой, но все равно возникает вопрос, как они под Полтавой оказались?" - заметил глава государства. На его взгляд, "там очень важное взаимодействие между различными государствами, между Карлом Сильным, который возглавлял Саксонско-Польское государство, между Россией и Швецией". "Швеция была не только морской державой, это вообще была мировая супердержава, а Полтава находилась не так уж и далеко от ее государственных границ, это любопытное дело", - заметил президент.