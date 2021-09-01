Матвиенко призвала прекратить уродовать Пензу рекламными щитами

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу раскритиковала мэра города за недоработки в сфере благоустройства, отметив, что большие рекламные щиты уродуют облик города.

"Мне Пенза очень нравится, это очень красивый город со своей душой и атмосферой. Но городом надо заниматься. <…> Город неухоженный, не пострижены газоны, нет цветов, огромное количество рекламы на магазинах и остановках", - сказала Матвиенко, обращаясь к мэру Андрею Лузгину на совещании, посвященном социально-экономическому развитию региона.

Она добавила, в частности, что большие рекламные щиты уродуют облик города. "Где вы видели, в каком цивилизованном городе такие огромные билборды, которыми вы заставили весь город? Они же облик города уродуют", - сказала Матвиенко.

Мэр в свою очередь отметил, что аукционы на продажу мест под рекламные щиты проводились в 2017-2018 годах и были рассчитаны на пять лет. "У нас стоит задача с момента окончания контрактов в 2022-2023 годах сократить количество билбордов на 200-300", - пояснил он.

Спикер Совета Федерации также обратила внимание на остановочные павильоны, отметив, что их необходимо сделать удобными для людей. "Вам надо менять стратегию и наводить порядок", - резюмировала Матвиенко.