Кириенко анонсировал интервью Сноудена в ходе марафона "Новое знание"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, как ожидается, даст в четверг интервью в ходе марафона "Новое знание". Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Из неожиданных (гостей марафона "Новое знание" - прим. ТАСС) у нас завтра запланировано интервью со Сноуденом, например, который дает ответы для общества "Знание". При всей его нелюбви давать интервью для общества "Знание" он его дает", - сказал Кириенко.