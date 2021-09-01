{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кириенко анонсировал интервью Сноудена в ходе марафона "Новое знание"

Эдвард Сноуден EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES
Описание
Эдвард Сноуден
© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, как ожидается, даст в четверг интервью в ходе марафона "Новое знание". Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Из неожиданных (гостей марафона "Новое знание" - прим. ТАСС) у нас завтра запланировано интервью со Сноуденом, например, который дает ответы для общества "Знание". При всей его нелюбви давать интервью для общества "Знание" он его дает", - сказал Кириенко.

Замглавы Минцифры: ТАСС стал легендой журналистики и продолжает идти в ногу со временем
Бэлла Черкесова отметила, что информагентство, которому исполнилось 117 лет, постоянно внедряет новые технологии
Читать полностью