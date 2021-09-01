Замглавы Минцифры: ТАСС стал легендой журналистики и продолжает идти в ногу со временем

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС, которому в среду исполнилось 117 лет, стало безусловной легендой отечественной журналистики и при этом продолжает идти в ногу со временем, сказала замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова на церемонии вручения государственных наград и наградных знаков с символикой агентства в штаб-квартире ТАСС на Тверском бульваре.

"Для нас ТАСС - это агентство, которое мы ценим и любим за качественную, объективную и интеллигентную журналистику. Каждый день, освещая зарубежную и российскую повестку, вы формируете целостную и цельную картину событий, происходящих в мире. И безусловно, ТАСС - это легенда российской журналистики. Я подчеркну, что легенда, постоянно идущая в ногу со временем", - сказала заместитель министра.

Она отметила, что ТАСС, опираясь на фундамент многолетних традиций, постоянно внедряет новые технологии. "Притом что трансформируется и контент очень сильно, ТАСС пробует себя не только в классическом смысле этого слова как информационное агентство, а уже как мультимедийное агентство. Я вам от всей души желаю дальше развиваться, новых творческих побед", - добавила Черкесова.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов рассказал о новой традиции награждать людей, проработавших в агентстве больше десяти лет, специальными знаками отличия. "Очень рад, что зарождается еще одна тассовская традиция - мы чествуем людей, которые отдали агентству ТАСС десятилетия своей жизни, свой талант, частички души и частички сердца. Таких людей, мы посчитали, 428 человек - это более 20% от всех, кто работает в ТАСС и работает в ТАСС более 10 лет. Это, безусловно, наш золотой фонд, такая хорошая цифра, которая говорит о том, что и ТАСС любит людей, и люди любят ТАСС. Любят здесь работать", - сказал он.

На церемонии благодарности президента России и государственные награды, а также специальные знаки отличия были вручены десяткам сотрудников агентства. Первой награду получила председатель Ассоциации журналистов-ветеранов ТАСС Людмила Ермакова, проработавшая более 60 лет редактором, выпускающим, ответственным секретарем Главной редакции союзной информации, спецкором и обозревателем.

О дате

Информационному агентству России ТАСС исполнилось в среду 117 лет. Ключевыми событиями очередного года работы стали закрепление в статусе абсолютного лидера по цитируемости, запуск в режиме 24/7 новостной ленты на испанском языке, 95-летие фотохроники ТАСС и подготовка нового международного фотоконкурса News Photo Awards. Changing World.

Согласно данным компании "Медиалогия", ТАСС остается самым цитируемым информагентством страны. Агентство лидирует по этому показателю уже 22 месяца подряд - с октября 2019 года. Кроме того, в августе сайт tass.ru вошел в топ-3 СМИ, которым доверяют предприниматели в России. Такие данные представила компания IFORS Research, которая провела соответствующее исследование среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса. ТАСС занял в рейтинге IFORS 2-е место наряду с сайтами ведущих деловых изданий.

С 1 сентября в круглосуточном режиме начинает выходить новостная лента ТАСС на испанском языке, ориентированная на испаноязычные страны Европы, Латинской Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В планах дальнейшее расширение числа лент на иностранных языках, зарубежной корреспондентской сети.

Днем основания ТАСС считается 1 сентября, эта дата стала первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА), основанного в 1904 году указом российского императора Николая II.