Путин считает важным, что в воспитании детей появляется мужское начало

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рад, что в работе с детьми появляется мужское начало.

Во время церемонии открытия социальных объектов в Республике Дагестан, в которой в среду глава государства принял участие по видеосвязи, заведующий детским садом "Золушка" в селе Араблинское Дербентского района Раиф Саидов рассказал о новом дошкольном учреждении.

"Мне очень приятно, что я совершенно случайно попал на заведующего детским садом, им оказался вот такой представительный, такой солидный, молодой, но в то же время опытный мужчина. Как здорово, что у нас в этой сфере, в работе с детьми появляется мужское начало", - признался Путин. По его мнению, "это чрезвычайно важно в системе образования и дошкольного образования".

Президент поздравил всех участников церемонии с Днем знаний, поблагодарил строителей и местные власти за проделанную работу по созданию новых соцобъектов.