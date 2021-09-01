Лавров заявил, что Александр Невский сочетал качества полководца и дипломата

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Князь Александр Невский сочетал в себе качества не только полководца, но и дипломата, при этом понимал, что дипломатия должна опираться на силу. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии памятника князю в Храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

"Он был великим государственным деятелем, думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, в какой-то степени даже о создании религиозной идентичности нашей родины и сочетал в себе качества и полководца, и дипломата. Он понимал, что для выживания Родины, для ее становления как независимой страны, необходимо договариваться, - сказал Лавров. - Но договариваясь, он это также прекрасно понимал, необходимо опираться на силу, и эту силу он копил и помогал сделать Россию великой".

По словам Лаврова, умение находить компромисс для разрешения сложных противоречий, свойственное Невскому, и сегодня остается ключевым принципом российской дипломатии. Министр обратил внимание на то, что страны Запада пытаются вывести Россию из равновесия. "Но в отличие от времен Александра Невского, с юга и востока у нас тылы прикрыты", - подчеркнул он.

Глава дипведомства указал на то, что ситуация в Афганистане сейчас повышает уровень угрозы в регионе, однако РФ состоит в структурах, которые позволяют купировать эти риски - ШОС и ОДКБ.

"Это не наш выбор, я имею в виду то противостояние, которое на западном направлении нашей внешней политики сейчас разворачивается. Нам западные партнеры говорят: мы готовы с вами общаться, готовы сотрудничать там, где нам выгодно и то, если вы измените свое поведение. Так ни с кем нельзя разговаривать, тем более с Россией", - резюмировал он.

На открытии мемориала также присутствовали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Открыли памятник кадеты, особо отличившиеся в учебе.