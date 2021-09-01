Фургалу и другим заключенным СИЗО "Лефортово" снова разрешили спать днем

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заключенным столичного СИЗО "Лефортово", в том числе Сергею Фургалу, снова разрешили спать днем и брать с собой воду на прогулку. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключенным брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. Ранее мы говорили о том, что в данном СИЗО запретили спать днем. Уточняю: спать днем теперь также разрешается (на застеленной кровати, соответственно)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация СИЗО "Лефортово" в Москве запретила заключенным изолятора спать днем. Заключенные, в том числе Фургал, также выразили недовольство тем, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио.

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.