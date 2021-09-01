Итоговое сочинение планируют провести 1 декабря

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Итоговое сочинение, успешное написание которого является для одиннадцатиклассников допуском к ЕГЭ, планируется провести в основной срок 1 декабря 2021 года, также предусмотрены дополнительные даты - 2 февраля и 4 мая 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные - 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Итоговое сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Обучающиеся с ограничениями по здоровью вправе выбрать написание изложения. Сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.

Кроме того, подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал у себя на сайте комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения на 2021-2022 учебный год, которые были утверждены советом по вопросам проведения итогового сочинений Минпросвещения России.

Пять открытых направлений тем итогового сочинения на новый учебный год ранее объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание - вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина".