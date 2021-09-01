Пакистан получил очередную партию "Спутника V"

ИСЛАМАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в столицу Пакистана - город Исламабад. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune .

По ее данным, 1 млн доз российского препарата, закупленный Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, был передан министерству здравоохранения страны.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Пакистан 17 марта. Пакистанские власти одобрили ее применение в феврале. В стране зарегистрированы еще три вакцины - китайских компаний Sinopharm и CanSinoBio, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.

31 августа количество прививок от коронавируса, сделанных в стране за сутки, впервые составило 1,5 млн. Как сообщил министр планирования, развития и специальных инициатив Асад Умар, 35% пакистанцев, имеющих право на вакцинацию, получили по крайней мере одну дозу вакцины от CОVID-19.

За время пандемии в Пакистане число заразившихся коронавирусом достигло 1 163 688 человек. От последствий заражения умерли почти 26 тыс. пакистанцев. За последние сутки в стране зарегистрированы 3 559 новых случаев заражения, умерли 100 человек.