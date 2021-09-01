В Екатеринбурге простились с Героем России Романом Шадриным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Прощание с Героем России, одним из руководителей общественной организации "Герои Урала" Романом Шадриным, умершим 30 августа на 55-м году жизни, прошло в среду в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

"Проститься с Романом Александровичем пришли сотни человек, в том числе заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда, начальник штаба Уральского округа Росгвардии генерал-лейтенант Владимир Горяйнов, а также Герои России Свердловской области", - сказали в пресс-службе.

Траурная церемония прошла в прощальном доме "Вознесение". Люди возлагали цветы, рядом с траурными венками были разложены памятные буклеты и книги.

Герой России генерал-майор запаса Шадрин умер утром 30 августа в больнице после болезни.

Шадрин родился в 1967 году, с 1988 года проходил службу в вооруженных силах бывшего СССР и России, участвовал в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Звание Героя России ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны. С 2005 по 2012 годы был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после чего был уволен в запас.

В 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 годы работал директором городского ЦПКиО. Позже стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Также занимал должность руководителя проектов и общественных представительств организации "Герои Урала".