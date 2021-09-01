Семь регионов России получат более 3 тыс. школьных автобусов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пермский край, Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Омская, Ростовская и Нижегородская области первыми получат новые школьные автобусы. Об этом заявила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Хочется назвать те регионы, которые прежде всего получат [школьные] автобусы - это Республика Башкортостан, Омская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртская Республика. В эти регионы по программе будет отправлено более 3 тыс. новых автомобилей", - сказала она.

Кузнецова подчеркнула, что новые автобусы должны быть "абсолютно безопасными". "Это касается и подготовки персонала, и подготовки водителей, медицинских осмотров", - отметила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента правительство до конца года закупит для российских регионов не менее 4 100 школьных автобусов.