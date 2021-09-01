В хуторе на Кубани в первый класс пошел один ребенок

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Первый класс для одного ученика появился в школе в хуторе Заря Выселковского района Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В селе Заря Выселковского района в первый класс пошел один ученик", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что всего в школе учатся около 50 детей, в каждом классе по пять-шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 1 сентября в этом году в школы пойдут 725 тыс. учеников, из которых 79 тыс. - первоклассники.