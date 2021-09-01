В Хабаровске проводят проверку из-за танца живота на линейке в школе

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровска начали проверку в одной из школ города после исполненного учителем танца живота на торжественной линейке в День знаний. Об этом сообщили на странице управления образования администрации города в Instagram.

В среду в соцсетях начали распространять видео, где женщина в открытом костюме исполняет танец живота на линейке в школе №76 в Хабаровске перед родителями и учениками. Кадры вызвали широкое обсуждение.

"День знаний - это праздник, объединяющий нас всех, граждан России, от самых маленьких первоклассников до взрослых, обеленных сединой ветеранов. И цель его - единство, гражданское и патриотическое воспитание, привитие любви к своей семье, школе, малой родине и нашей великой стране. Конечно, подобное выступление с задумкой о птице счастья молодого учителя - педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний. <...> В отношении директора школы и административного персонала, ответственного за проведение праздника, сейчас организована служебная проверка. По ее результатам будут приняты необходимые управленческие решения", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления образования города Татьяну Матвеенкову.

Она добавила, что под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования, по словам Матвеенковой, считает такие инициативы неприемлемыми.

"Приношу извинения за непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения", - добавила она.