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Участниками форума "Евразия Global" в Оренбурге станут представители более 100 стран

Мероприятия проведут очно и онлайн

ОРЕНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Участниками VI Международного молодежного форума "Евразия Global", который пройдет со 2 по 8 сентября в Оренбурге, а также на онлайн-площадке, станут представители более 100 стран мира. Об этом сообщила журналистам в среду директор форума Елена Мондрус.

"Общая география онлайн- и офлайн-участников составит более 100 стран. В очной части форума мы ожидаем 500 участников. Уже сформировали и обучили волонтерский корпус из 200 ребят, а также более 150 организаторов, экспертов и гостей форума", - сказала она.

По словам Мондрус, непосредственно в Оренбургскую область приедут молодые люди из 75-80 стран мира. Желающих было больше, но далеко не все смогли добраться из-за существующих ограничений на перемещение по миру, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Она уточнила, что второй год подряд форум проходит под патронатом ЮНЕСКО. "2021 год объявлен Организацией объединенных наций Годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Конечно же, мы не смогли обойти стороной, тема креативной экономики пройдет красной нитью через всю программную часть форума", - добавила она.

Как уточнил программный директор "Евразии Global" Сергей Галактионов, молодые люди совместно с экспертами из разных стран будут искать варианты применения возможностей и инструментов креативной экономики для той территории, где они живут, чтобы сделать ее лучше. "У нас есть четыре основных трека деловой программы форума, посвященные устойчивому развитию и социальному воздействию, предпринимательству и кооперации, обучению и навыкам для будущего, медиа и коммуникациям, есть трек работы соотечественников, грантовый конкурс и большое количество партнерских площадок, задача которых помочь немного посмотреть на себя со стороны, сформулировать идеи совместных проектов, решений, сотрудничества, которые мы сможем применить после форума", - объяснил он.

Среди знаковых гостей форума Галактионов назвал представителей государственной власти, например, губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, министров Бахрейна, Черногории, Сербии, ведущих экспертов российских и международных организаций, представителей Колумбии, Южной Африки, Испании, Сербии, России, Китая, Японии. Часть из них лично прибудут в Оренбург, а часть - присоединится по видеосвязи.

"На техническом закрытии мы будем подводить итоги именно с точки зрения продуктов и рассчитываем, что каждый трек сможет поделиться продуктом, решением, которое молодые люди сами могут у себя применить", - добавил программный директор форума.

О форуме

Международный молодежный форум "Евразия Global", по данным пресс-службы правительства Оренбургской области, входит в число семи форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Мероприятие проводится по инициативе правительства Оренбургской области, поддержано президентом России, второй год подряд проходит под патронатом ЮНЕСКО.

Теги
РоссияОренбургская область
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