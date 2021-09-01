В 150 школах России с 1 сентября ввели уроки по футболу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уроки по футболу появились в 150 российских школах с 1 сентября, со следующего года планируется ввести такие занятия в 2,5 тыс. учебных заведений, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения.

"С 1 сентября 150 общеобразовательных школ восьми регионов страны принимают участие в проекте "Футбол в школе". Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола. Это стало возможно благодаря созданию модуля "Футбол" в учебной программе предмета "Физическая культура", - говорится в сообщении.

Модуль разработан Минпросвещения и Российским футбольным союзом (РФС), утвержден в статусе федерального государственного образовательного стандарта. В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счет собственных средств поставит спортивный инвентарь, необходимый для уроков футбола.

Занятия будут проводиться для всех школьников. Проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг - регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Минспортом и Минпросвещения планирует запустить Единую лигу для всех школ. Ожидается, что в следующем году в проект будут вовлечены в общей сложности более 2 500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ.

Специалисты РФС разработали методический комплект, в том числе для урока футбола в 1-4 классах. На образовательной платформе "Академии РФС" был запущен бесплатный онлайн-курс обучения "Массовый футбол", дающий тренерскую лицензию "Е-РФС". Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования. На данный момент это обучение прошли уже более 1 200 человек.

"Спорт, как основа здорового образа жизни, должен быть в школах массовым, общедоступным, открывающим ребятам возможность развиваться как индивидуально, так и в командных играх. Для этого мы актуализируем содержание спортивных программ, и футбол здесь, как действительно популярный спорт, станет отличным дополнением к уже имеющимся программам. Еще один важный аспект - доступность спортивной инфраструктуры. За прошедший год мы обновили спортзалы в 2 000 школ, прежде всего в сельской местности, и продолжим эту работу по всей стране", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.