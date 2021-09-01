Минпросвещения запустит программы для учителей по работе с молодежью

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Музеем Победы запустит в новом учебном году программы повышения квалификации для российских педагогов и директоров школ по патриотическому воспитанию и работе с молодежью. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующее соглашение подписали 1 сентября руководители Академии Минпросвещения России и Музея Победы, отмечается в сообщении.

"В программах повышения квалификации для российских педагогов и директоров школ мы будем много говорить о патриотическом воспитании, о работе с молодежью. И российские педагоги смогут прикоснуться к профессионализму всех сотрудников Музея Победы, к истории страны, которая представлена наглядно, интересно, понятно и для взрослого поколения, и для наших школьников", - приводятся слова руководителя Академии Минпросвещения Павла Кузьмина.

Сообщается, что в новом учебном году также запланирован запуск совместных программ по подготовке и повышению квалификации руководителей школьных музеев, стратегических сессий и вебинаров-консультаций для педагогов. Кроме того, в календарь мероприятий Академии Минпросвещения будут включены тематические выставки, музейные уроки, патриотические акции и флешмобы Музея Победы.

"Опыт, который наработан Музеем Победы, будет транслироваться Академией Минпросвещения России на всю страну, чтобы каждой российской школе, каждому педагогу был доступен тот потенциал, который есть у замечательного Музея Победы", - говорится в сообщении.