Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались частицами нержавеющей стали

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Реагировавшие на магниты примеси, обнаруженные ранее в партии вакцины американской компании Moderna, применявшейся на территории Японии, оказались частицами нержавеющей стали. Об этом в среду объявил японский Минздрав.

Соответствующие выводы были сделаны по итогам проверки, проведенной компанией Takeda Pharmaceutical, занимающейся продажей и распространением препарата Moderna в Японии. Подчеркивается, что частицы были элементами производственного оборудования и не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. Касаясь двух летальных случаев, зафиксированных в Японии у местных жителей, привившихся содержащим примеси препаратом от Moderna, в Takeda Pharmaceutical подчеркнули, что к настоящему времени им не удалось установить связь между смертью пациентов и вакцинацией. "Расследование обоих случаев проводится добросовестно, в приоритетном порядке и с полной прозрачностью", - отметили в компании.

"Возможна локальная реакция [организма], но маловероятно, что [попадание этих частиц в организм человека] приведет к возникновению угрозы его здоровью", - говорится в сообщении Takeda Pharmaceutical. Японская фармацевтическая компания также объявила, что отзовет три партии вакцины, в которых были обнаружены примеси и использование которых было приостановлено Минздравом.

Ранее Минздрав объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna. Сообщалось, что вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер неизвестных частиц достигает нескольких миллиметров. Отмечалось, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. Между тем на момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тыс. доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.

В Японии, помимо препаратов Moderna, применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 72,2 млн человек (57,2% населения), а две дозы - 58,8 (46,2%).