Мэр Нагои, укусивший медаль чемпионки, заразился коронавирусом

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр японского города Нагоя Такаси Кавамура, который в прошлом месяце оказался в центре скандала после того, как укусил золотую медаль местной олимпийской чемпионки, заразился коронавирусом. Об этом в среду объявила администрация Нагои.

72-летний мэр в настоящее время находится на самоизоляции дома, болезнь проходит бессимптомно. Ранее коронавирус был выявлен у его секретаря, что и побудило мэра пройти тест на наличие заражения.

Мэр японского города оказался в центре крупного скандала после того, как во время чествования вернувшейся в родной город 20-летней олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото снял маску, надел на себя ее золотую медаль и укусил ее, позируя перед камерами. Кроме того мэр также позволил себе высказывания в адрес девушки, которые общественность посчитала неподобающими. В частности, он спрашивал, не запрещено ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок, а оргкомитет Игр пообещал выдать спортсменке новую медаль. Мэр Нагои предлагал лично компенсировать стоимость награды, однако средства на новую медаль выделит Международный олимпийский комитет.

Золотая медаль Игр этого года, согласно информации оргкомитета "Токио-2020", весит 556 грамм. При этом сама она сделана из серебра, с золотым напылением. Чистого золота в ней используется только 6 грамм, а общая стоимость изготовления награды составляет порядка 800-810 долларов.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей. В общем медальном зачете Япония заняла третье место, ее спортсмены завоевали 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей, что стало лучшим результатом в истории страны.