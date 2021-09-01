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Пандемия COVID-19
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В Москве пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном масштабе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы из-за пандемии пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном допандемийном масштабе. Об этом в среду написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"После вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали. Пока в ограниченном масштабе - без шумных народных гуляний и мастер-классов. Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", - написал мэр.

Он добавил, что сегодня в Москве открылся фестиваль "Цветочный джем". Он проходит в столице в четвертый раз.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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