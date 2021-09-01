В Удмуртии началась ревакцинация от коронавируса для всех категорий жителей

ИЖЕВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Ревакцинация от новой коронавирусной инфекции для всех, кто полгода назад прошел первичную вакцинацию, началась в Удмуртской Республике. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

Ранее ревакцинацию от COVID-19 в Удмуртии проводили только медикам и пожилым. Для них она стала доступна с 23 августа.

"В республике началась ревакцинация для всех жителей. Напомню, повторную прививку от COVID-19 до этого делали только людям старшего возраста и медицинским работникам. Ее поставили более 200 человек", - написал он.

Бречалов отметил, что ревакцинацию стоит проводить через полгода после первой прививки, для повторной прививки подходит любая из российский вакцин, в Удмуртии есть три из них: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Спутник лайт".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Удмуртии, всего вакцинированы первым компонентом 333 973 человека, двумя - 296 186 человек, однокомпонентную вакцину "Спутник лайт" поставили 24 395 человек. Охват составляет 39% от численности подлежащего вакцинации населения.