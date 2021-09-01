В Удмуртии снят запрет на посещение лесов

ИЖЕВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики сняли запрет на посещение лесов, введенный из-за жаркой погоды и высокой пожарной опасности. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Ввиду стабилизации пожарной обстановки и снижения класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды с 1 сентября 2021 года снят запрет на въезд в леса транспортных средств и посещение лесов гражданами", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, при этом в лесах республики продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещено разведение костров. В пресс-службе Удмуртского гидрометцентра отмечают, что в республике на этой неделе ожидаются дожди, температурный фон начнет понижаться.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение части лесов был введен в Удмуртии до 3 сентября в связи с жаркой погодой.