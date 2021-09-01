В Минздраве Японии сообщили о выявлении двух случаев заражения штаммом "мю" за лето

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два случая заражения штаммом коронавируса B.1.621, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI), обозначив буквой греческого алфавита "мю", были выявлены в Японии этим летом. Об этом в среду объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По данным японского Минздрава, два случая заражения штаммом "мю" были выявлены в июне и июле в ходе регулярного тестирования в аэропортах влетающих в страну людей. Ведомство подчеркивает, что продолжит тесное сотрудничество с ВОЗ и правительствами других стран, направленное на предотвращение распространения заражения, а также продолжит пристальный мониторинг ситуации с распространением коронавируса как в самой Японии, так и в других государствах.

Штаммы группы VOI, как пояснили в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействие иммунитета, а также избегать диагностики и терапии". Кроме того, варианты этой категории могут приводить к "существенному распространению [инфекции] в общинах", а также к появлению очагов болезни, что в свою очередь предполагает "возникновение риска для мирового общественного здравоохранения".

Еще более опасной является группа штаммов, получившая в ВОЗ классификацию "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC). Это "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Они легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что штаммы могут быть исключены из групп VOI и VOC. Это произойдет в том случае, если они перестанут "представлять дополнительный крупный риск для здравоохранения в сравнении с другими циркулирующими вариантами". Степень опасности штаммов и обоснованность их включения в список ВОЗ для мониторинга оценивают эксперты организации из технической консультативной группы по эволюции вирусов.

По состоянию на 31 августа в ВОЗ поступили сообщения о зарегистрированных в мире с начала пандемии 216 867 420 случаях инфицирования коронавирусом и 4 507 837 летальных исходах.