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Единый день голосования

Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму

Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России в среду отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко", - сказала собеседница агентства. Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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РоссияЕдиный день голосования
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