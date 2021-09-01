В Нижнем Новгороде открыли новый маршрут судов на подводных крыльях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Суда на подводных крыльях "Валдаи" начали ходить по маршруту от Нижневолжской набережной до Стрелки. Это одни из самых популярных в городе туристических мест. Время в пути составляет десять минут, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

Ранее суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" выполняли длительные рейсы - в Чебоксары (в зависимости от погодных условий и ситуации в Чебоксарском водохранилище), Макарьево, Городец, Павлово, Чкаловск, а также по Оке до Шуховской башни.

"В Нижнем Новгороде открылся новый рейс судов на подводных крыльях "Валдай-45Р" - от причала №8 на Нижневолжской набережной до пристани на Стрелке", - говорится в сообщении.

Рейс рассчитан на тех, кто хочет прокатиться на "Валдае", не затрачивая на это целый день, как получается, например, с поездкой в Макарьево. Пассажиры смогут побывать у собора Александра Невского, у нового памятника святому князю или доехать без пробок до микрорайона "Седьмое небо".

В этом году навигация судов на подводных крыльях в Нижегородской области открылась 20 мая в День Волги. Судно "Валдай-45Р" было представлено на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Оно рассчитано на перевозку 45 пассажиров на расстояние около 500 км.