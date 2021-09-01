Новая спортивная радиостанция будет вещать на частоте 94,4 FM вместо "Весны FM"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Радиостанцию "Весна FM" заменит новая спортивная станция. Об этом говорится в сообщении радиохолдинга Krutoy Media, поступившем в среду в ТАСС.

"Радиохолдинг Krutoy Media предпринимателя Михаила Гуцериева объявляет о создании спортивной радиостанции. Радиостанция будет вещать на частоте 94,4 FM, заменив в эфире "Весну FM", - сказано в сообщении.

Редакцию возглавит спортивный журналист и комментатор Александр Кузмак. Под его руководством редакция будет отвечать за наполнение станции разнообразными форматами спортивного контента, который займет большую часть эфира. Концепция радиостанции также предусматривает ротацию современной популярной музыки. "Одним из важных направлений работы радиостанции станет продвижение здорового образа жизни и повышение интереса россиян к спорту. Радиостанция в новом формате начнет свою работу в конце октября 2021 года", - указано в сообщении.

"Радиорынок развитых стран невозможно представить себе без профильной спортивной радиостанции, и мы рады, что единственный на данный момент в России проект в этой области будет работать в структуре нашего холдинга", - цитирует пресс-служба гендиректора Krutoy Media Евгения Марченко.

Krutoy Media - один из ведущих радиохолдингов России. Объединяет национальные радиовещательные сети Love Radio, "Радио Дача", "Радио Шансон" и радиостанции "Русский Хит", "Такси FM", "Восток FM", "Весна FM".