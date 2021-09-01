Людям из поврежденного при взрыве газа дома под Тверью предоставят новое жилье

ТАСС, 1 сентября. В городе Красный Холм Тверской области дом, поврежденный при взрыве газа, по предварительным данным экспертизы, не подлежит восстановлению. Людям оперативно предоставят новое жилье и компенсационные выплаты, сообщил в среду губернатор Игорь Руденя.

"Наша задача - не оставить людей без жилья и внимания. Необходимо обеспечить круглосуточное дежурство на объекте сотрудников УМВД, МЧС, социальной защиты населения, министерства строительства региона. В оперативном порядке решать вопросы с предоставлением нового жилья и компенсационных выплат", - приводит пресс-служба областного правительства слова Рудени.

Жильцам дома будет предоставлена единовременная выплата, в ближайшее время она должна быть перечислена в полном объеме, добавил Руденя. По предварительным данным экспертной организации, дом восстановлению не подлежит. В пресс-службе добавили, что в здании завершается обследование, продолжаются работы по укреплению аварийных конструкций - это позволит провести более детальный осмотр помещений для выяснения обстоятельств происшествия.

Взрыв бытового газа в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в городе Красный Холм произошел вечером 30 августа, в результате пострадали два человека, еще десять человек эвакуировали из здания. Одна из пострадавших умерла в больнице, в связи с этим региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Пострадавшему мужчине оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.