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Пензенской области понадобится около 8 млрд рублей на создание сети муниципальных дорог

Построят порядка 800 км дорог

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Создание опорной сети муниципальных дорог в Пензенской области протяженностью около 800 км потребует финансирования в размере 8-9 млрд рублей в ближайшие годы. Об этом сообщил врио главы региона Олег Мельниченко в среду в Пензе на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Чтобы нам создать опорную сеть необходимо сделать порядка 800 км дорог, это примерно 170 населенных пунктов, где проживает 300 и более человек. Плюс дорожная сеть в самих райцентрах и крупных населенных пунктах. Это достаточно серьезные затраты, сопоставимые с 8-9 млрд рублей на три-четыре года", - сказал Мельниченко.

По его словам, в среднем объем дорожного фонда в регионе составляет ежегодно 6,2 млрд рублей, с учетом участия в федеральных программах финансирование дорожного строительства в регионе превышает 9 млрд рублей. "Нам потребуется дополнительная поддержка при вхождении [в программы] и увеличении объемов выделяемого финансирования на дорожное строительство", - сказал врио губернатора.

При этом он отметил, что 65% региональной дорожной сети соответствует нормативам, в Пензенской городской агломерации этот показатель выше - около 70%.

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