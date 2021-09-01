{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Приставы взыскали с должников по алиментам свыше 17 млрд рублей

С должников, которым ограничили выезд за рубеж, взыскали 9 млрд рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Приставы за семь месяцев этого года взыскали с неплательщиков алиментов более 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"В Федеральной службе судебных приставов за семь месяцев находилось на исполнении около 1,2 млн производств о взыскании алиментов. Общая сумма взысканных алиментов в пользу детей составила 17,2 млрд рублей", - отметили в ФССП. При этом с должников, которым ограничили выезд за рубеж, взыскали 9 млрд рублей. По исполнительным производствам, в рамках которых действовали постановления о временном ограничении водительских прав, приставам удалось взыскать более 2,9 млрд рублей.

В отношении 37 тыс. злостных неплательщиков алиментов возбуждены уголовные дела.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 7,77 млн
Из-за COVID-19 на континенте умерли 196 190 человек
Читать полностью