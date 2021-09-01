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Пандемия COVID-19

Власти Новгородской области смягчили ряд ковидных ограничений

В регионе разрешили проводить культурно-развлекательные мероприятия, посвященные дням образования населенных пунктов, и сельскохозяйственные ярмарки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Новгородской области смягчили ряд ковидных ограничений, касающихся организации праздников. Об этом в среду во время заседания оперштаба сообщил глава региона Андрей Никитин.

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"С 1 сентября разрешается проведение культурно-развлекательных мероприятий, посвященных дням образования населенных пунктов. Ограничение здесь - до 1 000 человек на свежем воздухе. Также разрешается проведение сельскохозяйственных ярмарок по тем же правилам", - сообщил Никитин.

В целом глава региона отметил, что эпидемическая ситуация в регионе пока не располагает к снятию большего количества ограничений.

Никитин также сообщил, что Новгородская область выполнила план - 60% от взрослого населения вакцинированы либо переболели ковидом. Следующая цель, по словам главы региона, достичь 80% за два месяца. Некоторые районы с этой задачей уже справились, добавил он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова сообщила, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 за август снизилось на 8% по сравнению с июлем. В целом, по ее словам, ситуация контролируемая, но напряженная.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19
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