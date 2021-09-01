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Пандемия COVID-19

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 7,77 млн

Из-за COVID-19 на континенте умерли 196 190 человек

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 7 770 109. Об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Из-за COVID-19 на континенте умерли 196 190 человек. Выздоровели более 6,9 млн.

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Больше всего в Африке инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 777 659 и 82 261 соответственно. В Тунисе зафиксирован 23 451 летальный исход, отмечено 664 034 случая заражения. Для Египта эти цифры составляют 16 736 и 288 441 соответственно.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (308 134 и 4 675), Кения (235 863 и 4 726) и Нигерия (191 805 и 2 455).

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