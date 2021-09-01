В Башкирии в 2022 году софинансируют 2 тыс. сертификатов на частные детсады

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии в 2022 году софинансируют 2 тыс. сертификатов на посещение частных детсадов детьми до трех лет, не получившими путевку в муниципальное дошкольное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба главы республики в среду

"Год назад мы выступили с инициативой выдачи сертификатов родителям на компенсацию расходов по содержанию детей в частных детсадах. Начали в Стерлитамаке с 200 сертификатов, а на конец августа выдали уже 1 563 сертификата. В планах - увеличить их количество до 4 тыс. В бюджете республики на 2022 год мы заложили на эти цели порядка 140 млн рублей. Таким образом, мы софинансируем около 2 тыс. мест в частных детских садах. Это равно десяти новым дошкольным учреждениям на общую сумму 5 млрд рублей, которые мы потратили бы на их строительство", - приводятся в сообщении слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Также программа позволяет развивать социальное предпринимательство. Всего в регионе работают 45 лицензированных частных детских садов, 38 из них - в Уфе, добавили в пресс-службе.